Wall Street in mineur na Thanksgiving

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een fors lagere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq zo'n 2 procent in het rood. Net als de mondiale beurzen elders lijken beleggers overvallen door de nieuwe coronavariant die is ontdekt in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie komt bijeen om te bekijken wat de B.1.1.529 variant betekent voor covidbehandelingen en vaccins. Vluchten uit Zuid-Afrika en een aantal andere Afrikaanse landen worden ondertussen door veel landen geweerd. "Tot zover een rustige na-Thanksgiving handel", zei analist Michael Hewson van CMC Markets, die erop wees dat de volumes lager liggen, wat ook grotere bewegingen en meer volatiliteit veroorzaakt. Wall Street hield de deuren donderdag gesloten vanwege de nationale feestdag en vrijdag is sprake van een kortere handelsdag. Veel handelaren kiezen daarom voor een lang weekend. Op macro-economisch vlak is het rustig en dat geldt ook voor bedrijfsnieuws. De WTI-olieprijs staat vrijdag onder druk door de zorgen over de nieuwe coronavariant, die vermoedelijk weer nieuwe maatregelen zal vereisen, en de algehele malaise op de beurzen. De euro/dollar staat vrijdag rond lunchtijd 0,7 procent hoger op 1,1268. Eerder stond de Europese munt juist onder druk vanwege de verslechterde coronasituatie in Europa, maar nu de nieuwe variant de hele wereld lijkt te raken, is daar geen sprake meer van, volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe. Bedrijfsnieuws Aandelen in de reis-, entertainment en luchtvaartsector staan vrijdag onder druk. Delta Air Lines en American Airlines verliezen in de voorbeurshandel 7 procent, terwijl Disney 3 procent lager lijkt te openen en Royal Caribbean en Carnival zelfs meer dan 10 procent dalen. Makers van coronavaccins staan juist hoger. Pfizer, BioNTech en Moderna stijgen voorbeurs 5 tot 8 procent. Pfizer en BioNTech kregen donderdag een positieve aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau om hun vaccin toe te dienen bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Merck, dat net als Pfizer een coronapil ontwikkelt, lijkt een procent hoger te openen. Maaltijdbezorger DoorDash wint 5 procent. Slotstanden woensdag De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent in het groen op 4.701,46 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent op 15.845,23 punten. De Dow Jones-index daalde juist fractioneel tot 35.804,38 punten. Bron: ABM Financial News

