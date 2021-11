Forse verliezen in AEX door coronazorgen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen stonden vrijdagochtend flink onder druk, vanwege hernieuwde coronazorgen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 2,2 procent tot 789,62 punten.

"Na een wisselvallige dag voor de Europese beurzen op donderdag, vindt er nu een gigantische verkoopgolf plaats op de Europese en Aziatische beurzen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hij schrijft de verliezen toe aan zorgen over een nieuwe zeer besmettelijke variant van het coronavirus in Zuid-Afrika. Deze variant is ook al in Hongkong opgedoken.

In Nederland werd al besloten om vanaf 12 uur vandaag niet meer te vliegen van en naar zuidelijk Afrika. Ook in het Verenigd Koninkrijk werd al een dergelijk vliegverbod ingesteld voor zes Afrikaanse landen.

De nieuwe mutatie van het coronavirus zou ongebruikelijk veel verschillen van eerdere varianten en de wereldgezondheidsorganisatie WHO komt vandaag bijeen kom de nieuwe variant te bespreken om te bepalen hoe die moet worden ingeschaald.

"Vooralsnog lijken de besmettingen met de nieuwe variant nog beperkt, maar vanwege de lage handelsvolumes in verband met Thanksgiving-weekend in de Verenigde Staten is de reactie op de beurzen fors", aldus Hewson. Gisteren hield Wall Street de deuren gesloten, vandaag is er een verkorte handelsdag.

"Het is op dit moment nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de nieuwe coronavariant", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "We hebben al eerder te maken gehad met nieuwe virusvarianten en vaak is de economische schade uiteindelijk beperkt gebleken. Het is dan ook erg voorbarig om in paniek te raken." Volgens Wiersma bieden de overdreven koersreacties wellicht mooie koopkansen.

Het muntpaar euro/dollar 1,1263. De olieprijzen daalden flink met 6,3 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde alleen maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met 0,4 procent hoger. De grondstoffenfondsen ArcelorMittal en Royal Dutch Shell waren grote dalers met verliezen van circa vijf procent.

Ook de financials ING en Aegon verloren tot 7 procent en Unibail-Rodamco-Westfield was met een koersdaling van 8,2 procent de grootste verliezer.

In de AMX ontsprong flitshandelaar Flow Traders de dans met een winst van 2,0 procent. PostNL won zelfs 3,8 procent. Grootste daler was vliegtuigmaatschappij Air France-KLM met 7,6 procent. Ook fitnessketen Basic-Fit werd hard geraakt met een koersdaling van bijna 7,5 procent.

In de AScX verloor Lucas Bols 3,6 procent.