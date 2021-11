AEX sluit hoger na rustige dag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag gestegen. Bij een slot van 807,55 punten won de AEX 0,6 procent.

Het was een rustige dag op Beursplein 5, zonder impulsen van Wall Street. Amerikanen vieren vandaag Thanksgiving. Morgen is het Black Friday en gaan de beurzen in New York eerder dicht. Dat zorgt voor lagere volumes en weinig volatiliteit, zag analist Michael Hewson van CMC Markets.

Beleggers houden zich vooral bezig met Duitsland, waar een nieuwe regering vorm krijgt, aldus Hewson, en daarnaast de coronasituatie in Europa.

De ogen zijn momenteel vooral gericht op de coronamaatregelen die zullen worden aangekondigd om deze winter door te komen, zowel in Nederland als in de grote Europese economieën Frankrijk en Duitsland, volgens Ima Sammani van Monex Europe.

Nederland heeft zijn persconferentie over de verwachte aanscherping van de coronamaatregelen een week vervroegd naar aanstaande vrijdag. De huidige richtlijnen hebben de toename van besmettingen nog niet afgeremd.

Klein lichtpuntje is dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech donderdag in de Europese Unie een positief advies heeft gekregen over toediening bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Op de economische agenda stonden donderdag cijfers over de Duitse economie, die in het derde kwartaal met 1,7 procent groeide, waar 1,8 procent was verwacht. Het Duitse consumentenvertrouwen voor december daalde zoals verwacht tot onder het nulpunt.

De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bevatten weinig spannends. De ECB verwacht een verdere stijging van de inflatie in de rest van het jaar en denkt dat het langer duurt voor de prijzen weer dalen dan eerder gedacht. Kijkt men verder vooruit, dan zal de inflatie op middellange termijn wel onder de 2 procent uitkomen die de centrale bank nastreeft.

De notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve verschenen woensdagavond. Uit de verslaglegging bleek dat de centraal bankiers bezorgd zijn over de inflatie en bereid zijn het beleid aan te scherpen als de inflatie te hoog blijft.

De euro/dollar noteerde op 1,1215.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter deden Unibail-Rodamco-Westfield en Adyen goede zaken. De aandelen stegen respectievelijk 3,0 en 4,0 procent. Heineken sloot 2,7 procent hoger.

Philips was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,9 procent.

Prosus verloor 0,3 procent na een koersdoelverhoging bij UBS van 89,00 naar 97,00 euro.

Royal Dutch Shell daalde 0,5 procent. ING verhoogde het koersdoel van 16,50 naar 20,50 euro, na de recente aankondiging om de vestiging in Nederland te beëindigen. Het advies blijft Houden.

Aalberts won 2,5 procent in de Midkap na een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux, van 46,00 naar 58,00 euro. Koploper was Alfen, dat 3,5 procent steeg. De verliezen bleven onder een procent. TKH Group sloot de rij.

Onder de kleine fondsen deed CM.com goede zaken met een plus van 3,2 procent. Avantium was de grootste daler en verloor 1,3 procent.

ForFarmers sloot 0,9 procent hoger, nadat bekend werd dat CEO Yoram Knoop vertrekt na acht jaar.

HAL kreeg een koersdoelverlaging van Degroof Petercam, nadat HAL woensdagavond een kwartaalupdate afgaf. Het aandeel won 0,8 procent.

Value8 steeg 0,3 procent. De intrinsieke waarde per aandeel daalde licht in het derde kwartaal. "Wij zijn er van overtuigd dat deze groeiende bedrijven zullen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de intrinsieke waarde op lange termijn", aldus Value8.