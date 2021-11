Update: UBS wil Kelleher als opvolger Weber Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS Group nomineert Colm Kelleher als opvolger van voorzitter van de raad van bestuur Alex Weber, wiens mandaat bij de Zwitserse bank in april volgend jaar afloopt. Dit bevestigde UBS zaterdag nadat diverse media de afgelopen dagen berichtten over mogelijke kandidaten. Lukas Gähwiler, momenteel bestuursvoorzitter bij UBS Switzerland, wordt genomineerd als vice-voorzitter van de raad van bestuur. De voorgenomen benoemingen staan op de agenda tijdens de jaarvergadering van UBS op 6 april 2022. Voormalig ING-topman Ralph Hamers is sinds een jaar CEO van UBS. Persbureau Bloomberg meldde eerder op zaterdag al dat voormalig bestuursvoorzitter van Morgan Stanley Kelleher de voornaamste kandidaat was om Weber op te volgen. Reuters noemde vrijdag nog Jean Pierre Mustier, voormalig topman van de Italiaanse bank UniCredit, als potentiële opvolger. Update: om bevestiging toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.