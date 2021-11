Berenberg verhoogt koersdoel RELX

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor RELX verhoogd van 18,16 naar 23,00 pond, nu de obligatierendementen zijn gestegen op de verwachting van renteverhogingen. Het advies blijft Houden.

De analisten van Berenberg voorzien inmiddels geen duidelijke neerwaartse impuls meer voor de koers van zowel RELX als Wolters Kluwer en waarderen het aandeel RELX nu weer op basis van de som der delen en de verwachte kasstroom.

De update van RELX over de eerste negen maanden laat volgens de analisten zien dat het bedrijf op koers ligt om sterke resultaten te laten zien dit jaar, hoewel er van Exhibitions weinig tot geen bijdrage hoeft te worden verwacht.

De groei is sterker dan in de afgelopen jaren, maar de vraag is of dat houdbaar is, stelt Berenberg. Nu het aandeel drukwerk is gedaald en digitaal is gestegen, zal een verdere daling van print minder drukken op de cijfers dan voorheen.

Behalve de verschuiving van de mix tussen print en digitaal, hebben de investeringen van RELX in analytics en tools de informatie beter bruikbaar gemaakt voor onderzoek, en ook meer onmisbaar, omdat de producten meer in de workflow geïntegreerd zijn.

De waardering van RELX is fair, denken de analisten, aangezien Exhibitions geen bijdrage levert dit jaar, wat een korting ten opzichte van Wolters Kluwer rechtvaardigt. Berenberg ziet deze divisie pas in 2024 weer terug op de oude winstgevendheid, of misschien iets eerder.