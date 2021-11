KBC Securities zet Boskalis op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het advies voor Boskalis verhoogd van Accumuleren naar Kopen en het koersdoel opwaarts bijgesteld van 30,50 naar 32,00 euro. KBC wees op twee nieuwsberichten die vanochtend verschenen. Zo verwierf Boskalis een contract ter waarde van 450 miljoen euro voor het transport en de installatie van de monopile-funderingen en substations voor een offshore windpark. Dit contract zorgt voor een effectieve vlootbezetting van één jaar voor de kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2, en twee jaar voor de zware-ladingsschepen. Daarnaast verkoopt Boskalis samen met kS Investments de havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië aan Rimorchiatori Mediterranei, wat 80 miljoen euro cash moet opleveren. Het aandeel Boskalis steeg maandagochtend met 2,6 procent tot 26,08 euro. Bron: ABM Financial News

