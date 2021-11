Beursblik: Berenberg haalt Alfen van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het advies voor Alfen verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 81,00 euro naar 85,00 euro ging. Volgens analist Jan Richard is er nog weinig opwaarts potentieel op korte termijn. Daarnaast blijft het operationeel klimaat volatiel, aldus de marktvorser. Berenberg verlaagde de omzetramingen voor het vierde kwartaal en de eerste helft van 2022 met respectievelijk 4,2 en 1 procent en verwacht dat het herstel in smart grids en energieopslag langer zal duren. Wel werden de omzetramingen voor de oplaaddivisie voor elektrische auto's met gemiddeld 13 procent opwaarts bijgesteld voor de periode 2021 tot en met 2023. Berenberg verwacht hier een groter marktaandeel in Europa. Een gunstige omzetmix leidde bovendien tot een opwaartse bijstelling van de ramingen voor de aangepaste EBITDA-marge met 100 basispunten voor komende jaren. De voorziene cumulatieve winst per aandeel voor de periode 2021 tot en met 2029 werd met 2 procent verhoogd, terwijl de taxaties voor na 2030 onveranderd bleven. Als gevolg kwam Berenberg wel tot een hoger koersdoel. Het aandeel Alfen sloot vrijdag op 86,50 euro. Bron: ABM Financial News

