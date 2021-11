FDA bezocht Amerikaanse fabriek Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft recent de Amerikaanse toezichthouder FDA op bezoek gehad in een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van bepaalde beademingsapparatuur en heeft het Nederlandse medtechbedrijf een lijst met bevindingen overhandigd. Dit maakte Philips zondag bekend, nadat de toezichthouder vrijdag hiervan al melding maakte. Philips zal op de bevindingen van de FDA reageren, maar wilde zondag niet ingaan op de details. CEO Frans van Houten zei in een reactie zondag dat Philips nauw samenwerkt met de toezichthouder. "Totdat we deze besprekingen hebben afgerond, kunnen we geen verdere details openbaar maken", zei Van Houten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.