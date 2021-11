Salzgitter boekt forse winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Salzgitter

(ABM FN-Dow Jones) Salzgitter heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een forse winst geboekt, terwijl er een jaar eerder nog een verlies onder de streep stond. Dit maakte het Duitse staalbedrijf vrijdagochtend bekend. In de afgelopen negen maanden werd een winst voor belastingen geboekt van 604,5 miljoen euro, waar dit in dezelfde periode een jaar eerder nog een verlies van 224,4 miljoen euro was. De handelstak heeft daarbij het beste kwartaal ooit in de boeken gezet, zo stelde Salzgitter. Deze divisie genereerde een winst van 282 miljoen euro tegen een verlies van 23 miljoen euro een jaar eerder en draagt daarmee het meeste bij aan de winst. De divisie Strip Steel droeg 238 miljoen euro bij. De divisies profiteerden van hogere prijzen. De groepsomzet bedroeg 7,0 miljard euro tegen 5,3 miljard euro een jaar eerder. Wel drukte een hoger werkkapitaal op de balans. De kaspositie bedroeg 615 miljoen euro negatief tegen 432 miljoen euro negatief per eind 2020 en 498 miljoen euro in de min aan het einde van het derde kwartaal van 2020. CEO Gunnar Groebler sprak van "uitstekende" resultaten. Salzgitter bevestigde de outlook voor heel het jaar. Daarmee mikt het staalbedrijf onverminderd op een omzet van meer dan 9 miljard euro en een winst van 600 tot 700 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

