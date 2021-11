Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 106,00 naar 110,00 euro met handhaving van het

Outperform advies. Dit bleek donderdag uit een anayse van de bank. Daarin verhoogden analisten ook de ramingen voor de autonome omzetgroei voor dit jaar van 4,1 procent naar 5,6 procent en voor volgend jaar van 3,8 naar 4,0 procent. Ook de taxaties voor de winst per aandeel werden opwaarts bijgesteld, maar dan alleen voor 2022 en 2023, in beide gevallen met 3 procent.



Met betrekking tot de trading update over de eerste negen maanden van dit jaar van het dataconcern merkte de zakenbank op dat met name de Health-tak met 10 procent een sterke autonome omzetgroei liet zien. Pluspunten voor de komende tijd zijn het dividend, een aandeleninkoop en een nieuw driejarenplan. Minpunten betreffen hogere obligatierentes, looninflatie en concurrentie voor de Tax & Accounting-tak. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde donderdag op een groen Damrak vlak op 95,14 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.