Wolters Kluwer verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft de winstoutlook voor 2021 verhoogd en over de eerste negen maanden van dit jaar de omzet en het belangrijkste resultaat zien oplopen. Dit maakte het databedrijf woensdag voorbeurs bekend in een tussentijds handelsbericht. Outlook Wolters Kluwer mikt voor dit jaar nu op een vrije kasstroom van circa 975 miljoen euro tegen eerder op een bandbreedte van 925 tot 975 miljoen euro. In 2020 was dit 907 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel zal ten opzichte van de 3,13 euro in 2020, dit jaar met een laag dubbelcijferig percentage stijgen tegen een eerder verwacht hoog enkelvoudig percentage. Voor heel 2021 rekent Wolters Kluwer wel nog altijd op een operationele winstmarge van ongeveer 25,0 procent en op een rendement op het geïnvesteerde kapitaal van rond de 12,5 procent. In 2020 was dit 12,3 procent. Resultaten De omzet steeg in de afgelopen negen maanden op jaarbasis autonoom met 6 procent en tegen constante wisselkoersen met 7 procent. De zogeheten recurrente omzet, die 81 procent van de totale omzet uitmaakt, liep autonoom met 5 procent op in de eerste negen maanden van dit jaar. De autonome omzetgroei bij divisie Legal & Regulatory kwam over de eerste negen maanden van dit jaar 4 procent hoger uit. Bij Tax & Accounting was sprake van een groei van 6 procent, bij Health van 9 procent en bij Governance, Risk & Compliance van 5 procent. Het aangepaste operationeel resultaat van Wolters Kluwer steeg in de eerste drie kwartalen van 2021 met 14 procent tegen constante wisselkoersen en de vrije kasstroom met 30 procent. Schuldpositie De verhouding tussen nettoschuld en de EBITDA lag op 1,5 aan het eind van september. Aandeleninkoop Tot en met 1 november kocht Wolters Kluwer van het lopende inkoopprogramma van 350 miljoen euro voor 299 miljoen euro in. Ondertussen heeft het bedrijf toestemming gekregen om in januari en februari een extra 50 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. Het aandeel Wolters Kluwer sloot dinsdag 2,0 procent hoger op 93,44 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.