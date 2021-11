Beursblik; Degroof Petercam verhoogt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 187,00 naar 190,00 euro met een onveranderd Houden advies. De omzet van DSM overtrof in het derde kwartaal de verwachtingen van analist Fernand de Boer, zowel bij Nutrition als Materials. De EBITDA was dan weer conform verwachting, aldus de analist. "Een erg sterk kwartaal qua omzet, maar de markt kan wel eens iets teleurgesteld zijn over de marge bij Nutrition", merkte De Boer op. "En omdat DSM de outlook voor 2021 handhaaft, betekent dit maar 8 procent groei in het vierde kwartaal". Mogelijk is dit een signaal dat er wat vertraging is bij Nutrition, maar het kan ook zijn dat DSM gewoon wat voorzichtig is, denkt Degroof. Op basis van de kwartaalcijfers denkt De Boer in ieder geval zijn taxaties voor 2021 iets te zullen verhogen, "maar verwacht geen significante veranderingen in de consensus", voegde hij toe. Het aandeel DSM daalde dinsdag 0,9 procent naar 186,95 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.