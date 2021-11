Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor Royal Dutch Shell verhoogd van 21,50 euro naar 24,50 euro. Het koopadvies werd daarbij gehandhaafd. De analist constateerde naar aanleiding van de cijferrapportage afgelopen week dat de handel in LNG in het afgelopen kwartaal een negatieve impact heeft gehad op de cijfers. Shell dekt zijn gasproductie af, waardoor het energieconcern niet profiteert van de scherpe stijging van de LNG prijzen. De oplopende olieprijzen werken wel in het voordeel van Shell en de analist voorziet dat in 2022 voor circa 18,6 miljard dollar naar de aandeelhouders zal terugvloeien in de vorm van dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Dit komt neer op ongeveer 10 procent van de huidige beurswaarde. Dat is inclusief de 7 miljard dollar uit de verkoopopbrengst van de Texaanse activiteiten. Kepler gaat daarbij uit van een gemiddelde prijs van 65 dollar per vat Brent. Een vat Brent kost vanochtend 85,20 dollar. Het aandeel Shell sloot maandag op de Amsterdamse beurs op 19,93 euro. Bron: ABM Financial News

