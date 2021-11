Dollar in de lift in aanloop naar tapering Fed

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is aan het stijgen tegenover de euro en zal naar verwachting steun blijven vinden, in aanloop naar de rentevergadering van de Federal Reserve op woensdagavond. Dit stelt ING maandag.

De euro noteert maandag op 1,1575 dollar, terwijl de Europese munt vorige week donderdag nog boven 1,17 dollar noteerde.

De beweging op vrijdag was deels het gevolg van de geldstromen bij de maandafsluiting, maar viel ook samen met nieuws over een stijging van de arbeidskosten op kwartaalbasis in de Verenigde Staten, "wat zonder twijfel bepaalde kernbeleidsmakers bij de Federal Open Market Committee ongerust zal maken", aldus ING. "Dit verstevigt het argument voor een overtuigde aankondiging van tapering door de Fed aanstaande woensdag."

Een aankondiging van 'tapering' of afknijpen van de obligatie-opkopen door de Fed zal geen impact meer hebben op de financiële markten, nu de Fed de markten hierop heeft voorbereid "in homeopatische doseringen", zegt analist Birgit Henseler van DZ Bank. Ze denkt dat alleen zorgen over inflatie en een snelle renteverhoging tot een sterke marktreactie kunnen leiden, als Fed-voorzitter Jerome Powell die zorgen niet kalmeert.

De staatsobligaties in de eurozone herstellen iets van het verlies dat donderdag en vrijdag werd geleden na het rentebesluit van de ECB. De markt blijft gefocust op het vooruitzicht van krapper monetair beleid, stelde Rainer Gunterman van Commerzbank. Hij denkt dat het niet waarschijnlijk is dat de trend van oplopende rendementen zal worden gekeerd, in aanloop naar de belangrijke monetaire besluiten van de Fed en de Bank of England.