Infestos doet bod op Neways gestand Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infestos doet zijn bod op Neways gestand. Dit meldden de twee bedrijven vrijdag nabeurs in een gemeenschappelijk persbericht. Infestos meldde donderdag al dat aan de voorwaarde om het bod gestand te doen is voldaan. Aandeelhouders hebben 77,8 procent van de aandelen Neways aangemeld onder het overnamebod van Infestos, dat hierdoor zijn belang ziet toenemen tot 86,22 procent, zei Infestos. De voorwaarde was dat ten minste 60 procent van de aandelen aangemeld zouden worden. Infestos meldde ook af te zien van de gestelde voorwaarde, dat de aandeelhouders akkoord gaan met een driehoeksfusie. Volgens die constructie krijgen minderheidsaandeelhouders een uitkering in contanten en kunnen de activiteiten zonder hun inmenging worden voortgezet. Infestos zei donderdag zich tevens het recht voor te behouden om het punt opnieuw in stemming te brengen, nadat het bij een buitengewone vergadering op 19 oktober werd afgewezen. Afwikkeling van de aandelen en betaling van de biedprijs van 14,55 euro per aandeel zullen plaatsvinden op 5 november 2021. Een mogelijke na-aanmeldingstermijn zal uiterlijk op 3 november 2021 worden aangekondigd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.