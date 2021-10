Nog een aandeelhouder eist verkoop Grubhub door Just Eat - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Na Cat Rock heeft nu ook een andere aandeelhouder van Just Eat Takeaway de verkoop van zijn Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub geëist. Dit meldde Bloomberg, dat de brief die Oceanwood Capital Management aan CEO Jitse Groen stuurde, inzag. Volgens Oceanwood moet Just Eat Takeaway direct actie ondernemen en Grubhub afsplitsen of verkopen. Alleen zo kan het vertrouwen in het management worden hersteld. Volgens de brief zou Oceanwood een belang van 0,4 procent hebben in Just Eat Takeaway. Enkele dagen terug eiste Cat Rock ook al actie met betrekking tot het eerder dit jaar overgenomen Grubhub. Bron: ABM Financial News

