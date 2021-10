Third Point dringt aan op splitsing Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Third Point heeft een groot belang genomen in Royal Dutch Shell en dringt er bij de energiereus op aan om zich op te splitsen. Dit meldde The Wall Street Journal en Bloomberg woensdag op basis van een brief die het fonds van Daniel Loeb verstuurde. Het investeringsvehikel van Loeb dringt op een splitsing aan om investeerders te behouden en aan te trekken op een moment waarop veel beleggers uit aandelen stappen die als milieuonvriendelijk worden beschouwd. Het belang van de activistische belegger is meer dan 500 miljoen dollar waard en is daarmee één van de grootste aandeelhouders van het Brits-Nederlandse energiebedrijf. Third Point is van mening dat Shell zou moeten overwegen om twee zelfstandige bedrijven op te richten: één met de oude activiteiten, zoals raffinage, die voor een stabiele kasstroom zorgen, en een tweede bedrijf voor zijn duurzame activiteiten en andere divisies die aanzienlijk investeringen vergen, schreef de activist in een brief aan zijn beleggers. Dit zou volgens Third Point de strategie van het bedrijf verduidelijken en de aandelen aantrekkelijk maken voor verschillende groepen beleggers, die nu tegenstellende zaken eisen van het energiebedrijf. Shell kan in zijn huidige vorm volgens Loeb niet alle aandeelhouders tevreden stellen. Shell publiceert donderdag nieuwe kwartaalcijfers. Het aandeel sloot woensdag 0,8 procent lager op 20,99 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.