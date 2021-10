Beursblik: solide kwartaal Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft een solide derde kwartaal achter de rug. Dit oordeelden analisten van Morgan Stanley woensdag. Basic-Fit boekte een omzet in het derde kwartaal van 133 miljoen euro, waar Morgan Stanley mikte op 124 miljoen euro. De uitbater van fitnessclubs verwelkomde 200.000 nieuwe leden en dat was op kwartaalbasis minder dan de 210.000 nieuwe leden in het tweede kwartaal. "Dit werd echter al verwacht omdat het aantal vertrekkende leden normaliseert van zeer lage niveaus, ondanks de impact van de coronapas in Frankrijk", aldus de analisten. Al met al is er volgens de analisten sprake van goede resultaten. "Maar het belangrijkste aandachtspunt is evenwel de beleggersdag", aldus Morgan Stanley. Die vindt op 4 november plaats. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op Basic-Fit met een koersdoel van 44,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 41,82 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.