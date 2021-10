Minder omzet en resultaat voor Corbion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het derde kwartaal en ook in de eerste negen maanden van 2021 de omzet zien stijgen, hoewel het resultaat daalde. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën. De kernomzet steeg in het derde kwartaal met 10,3 procent naar 243,7 miljoen euro. De aangepaste kern-EBITDA nam daarentegen met 11,5 procent af tot 31,3 miljoen euro. Degroof Petercam verwachtte een kernomzet over het derde kwartaal van 238 miljoen euro, met een aangepaste kern-EBITDA van 30,9 miljoen euro. Over de eerste negen maanden steeg de totale omzet met 7,6 procent naar 797,6 miljoen euro. Dit bracht een autonome groei van 15,7 procent met zich mee. De aangepaste EBITDA daalde met 11,6 procent naar 113,5 procent over de periode januari tot en met september met een bijbehorende marge van 14,2 procent tegen 17,3 procent over dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat kwam op 95,5 miljoen euro tegen 89,4 miljoen een jaar eerder. Outlook Het bedrijf heeft als één van de hoofdprioriteiten het herstel van de marge bij de kernactiviteiten, "aangezien er enige tijd verstrijkt voordat onze verkoopprijzen weer in de pas lopen met de inputprijzen. Voor een aantal contracten zijn al prijsverhogingen doorgevoerd. Naast het doorvoeren van prijsverhogingen, zullen we profiteren van hogere volumes, en blijven we operationele efficiënties nastreven. De aanhoudend sterke verkooppijplijn en de goede ontwikkeling van de omzetgroei zijn bemoedigend. De Advance 2025 strategie, gericht op het stimuleren van de groei, is duidelijk aan het materialiseren", aldus CEO Olivier Rigaud woensdag in een commentaar Het Amsterdamse bedrijf handhaafde zijn outlook, maar werd wel iets optimistischer. De omzet zal dit jaar autonoom met 12 tot 15 procent stijgen en naar verwachting aan de bovenkant van deze bandbreedte uitkomen. In 2021 zal de aangepaste EBITDA-marge uit de kernactiviteiten tussen de 13 en 15 procent uitkomen, maar vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte. Het aandeel Corbion sloot dinsdag op een groen Damrak met een winst van 1,0 procent op 40,68 euro. Bron: ABM Financial News

