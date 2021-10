ASMI overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het derde kwartaal de eigen outlook ruim gehaald. Dit bleek dinsdagavond uit de kwartaalcijfers van de halfgeleiderspecialist. CEO Benjamin Loh sprak van een sterk kwartaal, met een record orderinstroom, te danken aan een sterke vraag naar logic en foundry. "We ervaren momenteel wat verbeteringen, maar in het algemeen blijven de omstandigheden in de aanvoerketen naar verwachting uitdagend in het vierde kwartaal", aldus de CEO. ASMI behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 432,9 miljoen euro en haalde voor 624,5 miljoen euro aan orders binnen. ASMI rekende voor het derde kwartaal op een orderinstroom van meer dan 600 miljoen euro en een omzet van 400 tot 430 miljoen euro. De brutomarge daalde op kwartaalbasis wel iets, van 48,1 naar 47,2 procent. Onder de streep restte een nettowinst van 128,9 miljoen euro. Aangepast voor het belang in ASMPT bedroeg de winst 132,0 miljoen euro. Dat is ruim een verdubbeling op jaarbasis en ook ruim 20 miljoen euro meer dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Vierde kwartaal Voor het lopende vierde kwartaal rekent ASMI op 470 tot 500 miljoen euro aan omzet en circa 600 miljoen euro aan orders. De analistenconsensus rekende op een omzet van 456 miljoen euro. Overigens zal ASMI vanaf 2022 geen outlook voor de orderinstroom meer geven, omdat het volgens de onderneming steeds lastiger wordt om een goede inschatting te maken, zoals de afgelopen kwartalen wel is gebleken. Verder zei ASMI te verwachten dat de wafer fab equipment markt met 35 tot 40 procent zal groeien in 2021 dankzij een aanhoudend sterk momentum in de tweede jaarhelft. In 2025 wil ASMI een omzet realiseren van 2,8 tot 3,4 miljard euro, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van gemiddeld 16 tot 21 procent. Verder voorziet ASMI tussen 2021 en 2025 een brutomarge van 46 tot 50 procent en een operationele marge van 26 tot 31 procent. Bron: ABM Financial News

