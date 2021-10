Cijferseizoen in volle gang

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers hebben het komende week behoorlijk druk. Tal van bedrijven geven inzage in de resultaten van het derde kwartaal en de Europese Centrale Bank komt met een rentebesluit.

We beginnen de macro-economische week maandag met het Duitse en Belgische ondernemersvertrouwen. Een dag later staat het Amerikaanse consumentenvertrouwen op het programma, afkomstig van The Conference Board, vrijdag krijgen we het cijfer van de Universiteit van Michigan. Woensdag bekijken we hoe de Duitse consument gestemd is. Het Franse en Europese consumentenvertrouwen volgt donderdag, net als het Nederlandse producentenvertrouwen.

Op woensdag staat ook nog de Europese geldhoeveelheid op het programma, net als de Amerikaanse orders voor duurzame goederen.

Donderdag zien we de Amerikaanse economische groei passeren, samen met de wekelijkse steunaanvragen. Verder wordt ook de Duitse inflatie gepubliceerd.

Dit laatste cijfer is belangrijk voor de Europese Centrale Bank. Het komt echter wat laat om er in het rentebesluit, dat kort daarvoor verschijnt, nog rekening mee te houden. We zagen echter wel al in verschillende publicaties dat ook bij ons de prijzen stevig oplopen. Beleggers zullen dan ook aandachtig luisteren naar wat voorzitter Christine Lagarde hierover te zeggen heeft. Een beslissing over het eind van het pandemie inkoopprogramma is echter pas gepland voor december.

Economen verwachten verder dat de ECB pas eind 2023 de rente verhoogt. Dan heeft de Amerikaanse Federal Reserve er mogelijk al een aantal renteverhogingen op zitten en "aan de overkant van het Kanaal lijkt de Britse rente zelfs in de eerste helft van volgend jaar al omhoog te gaan".

"Europa hobbelt er op rentegebied achteraan en dat wordt weerspiegeld in de koers van de euro", concludeert valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Voordat de ECB haar monetaire beleidsvergadering heeft afgerond zal Japan reeds een rentebesluit hebben gepubliceerd donderdagochtend.

Vrijdag sluiten we af met nog een erg belangrijke macro-economische dag. Voor de eurozone komt er een economisch groeicijfer naar buiten, net als voor de twee belangrijkste leden, Duitsland en Frankrijk. Frankrijk en de eurozone publiceren bovendien inflatiecijfers.

Ook uit de VS komt een belangrijk inflatiecijfer: de PCE-inflatie index die samen met de persoonlijke inkomsten en bestedingen wordt gepubliceerd. Dit is de belangrijkste inflatie graadmeter voor de Fed. Voor het weekend waarschuwde voorzitter Jerome Powell nog dat de inflatie tot ver in 2022 kan aanhouden. Dat heeft onder meer te maken met de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, aldus Powell. De Fed komt over ruim twee weken met zijn rentebesluit.

Cijferseizoen

Het cijferseizoen is in volle gang. In eigen land begint de week rustig, met een lege agenda op maandag. Dinsdag openen Besi, KPN en ASMI de boeken.

Woensdag en donderdag zijn drukke dagen. Basic-Fit, Corbion, Heineken, AMG, Unibail-Rodamco-Westfield, Vastned en Core Laboratories geven woensdag inzicht in de resultaten in het derde kwartaal en Arcadis, Flow Traders, Fugro, GrandVision, Pharming, Shell, Brill, Ctac en Veon doen dit donderdag.

TomTom houdt donderdag een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Vrijdag is wat rustiger, wanneer Signify, Air France-KLM, Brunel en Van Lanschot Kempen hun cijfers publiceren.

Ook in het buitenland is het komende week zeer druk. Maandag openen Kimberly-Clark en Facebook de boeken.

Dinsdag zijn er cijfers van Novartis, Orange, UBS, Reckitt Benckiser, 3M, Eli Lilly, General Electric, Hasbro, Lockheed Martin, UPS, Alphabet, Robinhood, Texas Instruments, Twitter en Visa.

Woensdag krijgen we cijfers te zien van BASF, Deutsche Bank, Puma, GlaxoSmithKline, Boeing, Coca-Cola, Dupont, Harley Davidson, Garmin, Kraft Heinz, eBay, Apple en Ford.

Donderdag zijn er cijfers van Beiersdorf, Sanofi, TotalEnergies, UniCredit, Volkswagen, Caterpillar, Comcast, Mastercard, Merck & Co, Yum Brands, Amazon en Starbucks.

Vrijdag sluiten we de week af met de resultaten van Daimler, EssilorLuxottica, Abbvie, Colgate-Palmolive en oliereuzen Chevron en Exxon Mobil.