Powell: Verhoogde inflatie kan tot ver in volgend jaar aanhouden

(ABM FN-Dow Jones) De verhoogde inflatie in de Verenigde Staten zal waarschijnlijk tot volgend jaar aanhouden. Dit zei Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell vrijdag in een paneldiscussie. De voorzitter zei tevens dat de centrale bank alert is op het risico dat consumenten inmiddels een hogere inflatie beginnen te verwachten. De Fed vreest dat een hogere inflatieverwachting onder het publiek, zal bijdragen aan het risico dat de prijzen zullen blijven stijgen. Powell benadrukte dat de centrale bank in dat geval zijn instrumenten zou kunnen inzetten op de inflatie te verlagen. Powell zei het min of meer eens te zijn met de opvatting dat de inflatie van voorbijgaande aard zal zijn, maar hij zei ook dat deze 'volhardend' zou kunnen zijn. Het basisscenario is volgens de centrale bankier dat de prijsdruk zal afnemen. "Toch drijven problemen in de toeleveringsketen de inflatie op en het is moeilijk te voorspellen wanneer deze knelpunten zullen afnemen", zei Powell. "We moeten ervoor zorgen dat ons beleid dusdanig is gepositioneerd zodat we ons kunnen aanpassen aan een reeks mogelijke uitkomsten", zei Powell. Powell zei vrijdag ook dat het tijd is om te gaan taperen. Begin november komt de Fed bijeen voor zijn rentebesluit. Dan wordt besloten of er al in november of toch in december wordt gestart met het afbouwen van het maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar. De Fed-voorzitter benadrukte vrijdag wel dat het nog te vroeg is om ook de belangrijkste rente te verhogen. Bron: ABM Financial News

