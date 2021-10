Sterke groei L'Oreal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) L'Oreal heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet geboekt en wist in alle regio's en divisies te groeien. Dit meldde het Franse cosmeticabedrijf donderdag nabeurs.



De omzet steeg in de verslagperiode met 13,6 procent op jaarbasis naar 8 miljard euro. De vergelijkbare groei kwam uit op 13,1 procent bij constante wisselkoersen.



De cosmetica tak registreerde de sterkste groei, ruim 28 procent, terwijl het segment consumentenproducten met 3 procent groeide.



In de Verenigde Staten was sprake van een duidelijk herstel. Hier kwam de vergelijkbare groei uit op bijna 23 procent, terwijl in Europa sprake was van een groei van 7,5 procent. Bron: ABM Financial News

