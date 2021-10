PayPal onder druk door overnameplannen Pinterest Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van de Amerikaanse online betaaldienst PayPal dalen donderdag 5 procent, na een verlies van ook al bijna 5 procent op woensdag. Toen meldde The Wall Street Journal op basis van ingewijden dat PayPal Pinterest over zou willen nemen. PayPal zou flink in de buidel moeten tasten voor het social media bedrijf, bekend van zijn online prikbord, dat zo'n 40 miljard dollar waard is. PayPal heeft geen heel goede staat van dienst als het gaat om overnames. In 2013 nam het via een ander bedrijf de betaaldienst Venmo over, waarmee het miljoenen jonge gebruikers aantrok. Toch weet Venmo bijna een decennium later nog geen winst te maken. Het aantrekken van Pinterest zou PayPal ook miljoenen nieuwe gebruikers op leveren, maar het zou volgens analisten ook wel eens de concurrenten van Pinterest die PayPal gebruiken als betaaldienst af kunnen schrikken. Pinterest steeg woensdag 13 procent en noteert donderdag 3 procent lager. Bron: ABM Financial News

