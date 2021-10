Meer omzet en winst voor Dow Inc Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Dow Inc

(ABM FN-Dow Jones) Dow Inc. heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet en de resultaten sterker zien stijgen dan verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse chemiebedrijf. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,75 dollar per aandeel, waarvoor door analisten geraadpleegd door FactSet 2,56 dollar per aandeel was verwacht. In het derde kwartaal van 2020 was dit nog slechts 0,50 dollar. De winst voor belastingen ging van 42 miljoen naar krap 2,5 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 1,7 miljard dollar, waar een jaar eerder nog sprake was van een klein verlies van 1 miljoen dollar. De omzet liep dan ook op van 9,7 miljard naar ruim 14,8 miljard dollar. Op kwartaalbasis meldde Dow een omzetplus van 7 procent. Vooraf was er door analisten een omzet van 14,3 miljard dollar voorzien. Dow zag de volumes met 2 procent op jaarbasis stijgen. Topman Jim Fitterling zei in een toelichting dat de groei werd gerealiseerd ondanks de hogere energiekosten en verstoringen in de aanvoerketen. Dow rekent op een robuuste vraag voor de rest van het jaar, en dat deze trend doorzet in 2022. Begin deze maand zei Dow tijdens een beleggersdag dat het de onderliggende EBITDA met meer dan 3 miljard dollar wil opvoeren. Het aandeel Dow Inc noteerde donderdag in aanloop naar de opening van de reguliere handel 1,1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

