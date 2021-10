PPG presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks verstoringen in de toeleveringsketen, waardoor het coatingsbedrijf niet aan de robuuste vraag kon voldoen. Dit meldde de Amerikaanse verfspecialist woensdag nabeurs. De verstoringen in de toeleveringsketen verergerden in de loop van het kwartaal, waardoor de eigen output en de activiteiten van klanten onder druk kwamen te staan, zei ceo Michael H. McGarry. "Hoewel de algemene vraag gedurende het kwartaal robuust bleek, weerhielden deze verstoringen ons ervan onze orderboeken volledig in te lossen", voegde hij toe. Het concern boekte een omzet van 4,37 miljard dollar, in vergelijking met 3,69 miljard dollar een jaar eerder. Analisten vooraf geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 4,25 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 344 miljoen dollar, tegenover 442 miljoen dollar een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 1,43 dollar, tegen 1,86 dollar per aandeel vorig jaar. De aangepaste winst kwam uit op 1,69 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 1,59 dollar per aandeel. Het aandeel PPG Industries noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 1,8 procent lager. Bron: ABM Financial News

