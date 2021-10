AEX eindigt in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met verlies gesloten, maar heel spannend was het allemaal niet. De AEX daalde een half procent naar 796,74 punten. En dat terwijl de hoofdgraadmeter voor het weekend nog in de buurt kwam van zijn recordstand van ruim 800 punten. Vanochtend waren er eerst al negatieve geluiden uit China. Het Chinese bruto binnenlands product steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden echter gerekend op een groei van 5,1 procent, na een plus van 7,9 procent in het tweede kwartaal. De Chinese industrie liet een groeivertraging in september zien tot 3,1 procent, maar de detailhandelsverkopen stegen wel in een hoger tempo. De trage groeicijfers herinneren de markt eraan dat China aan momentum verliest, aldus CIO Edward Park van Brooks Macdonald. Maar het laat ook zien hoe de energiecrisis en de verstoringen in de aanvoerketen de mondiale groei raken, vindt hij. "Wij gaan er momenteel niet vanuit dat de afkoeling van de Chinese economie al te problematische vormen aanneemt", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. In de VS bleek de industrie in september minder te hebben geproduceerd, maar steeg het vertrouwen onder huizenbouwers in oktober wel weer. De euro/dollar handelde op 1,1603 en WTI-olie werd iets duurder rond 82,50 dollar. Stijgers en dalers In de AEX eindigden de meeste fondsen lager. IMCD en Besi wisten er plussen van 0,8 en 0,7 procent uit te persen. De grootste dalers waren Signify, Philips en Unibail-Rodamco-Westfield met verliezen van 3 tot 4,5 procent. Philips rekent voor 2021 inmiddels op een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei met een "bescheiden" verbetering van de aangepaste EBITA-marge. Philips rekende eerder nog op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent en een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten. De outlookverlaging was volgens analisten geen heel grote verrassing. In de AMX ging Flow Traders, dat vaak profiteert van marktvolatiliteit, aan de leiding met een koerswinst van 1,8 procent. JDE Peet's won 1,2 procent. Alfen en Galapagos leverden 2,8 en 3,8 procent in. Bij de smallcaps viel de koerswinst van Ordina op. Het aandeel steeg 6,7 procent zonder nieuws. Wel noemde de bekende beursgoeroe Geert Schaaij van Beursgenoten Ordina als interessante 'fallen angel', net als koffiebedrijf JDE Peet’s. Nedap steeg daarnaast 2,3 procent, en Wereldhave en Pharming daalden 2,9 en 4,0 procent. Tussenstand Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van vrijdag. Bron: ABM Financial News

