Drukke week met veel bedrijfscijfers en macrodata

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een drukke week tegemoet, met een overvolle agenda met bedrijfscijfers en een redelijk gevulde macro-agenda. "Het cijferseizoen is in alle hevigheid losgebarsten", aldus investment solutions manager Thomas Meijer van InsingerGilissen. Het aantal bedrijven dat met bedrijfscijfers komt, is ook groot. Maandag start nog rustig met louter Philips op de agenda, maar dinsdag is het al de beurt aan CM.com, Neways en Nedap. Woensdag wordt nog een stukje drukker, met onder meer ASML en AkzoNobel, maar ook de kleinere fondsen WDP en Marel. Donderdag houdt de drukte aan met Randstad, RELX, Unilever, Intertrust en Sligro. De week wordt vrijdag rustig afgesloten met louter Holland Colours en Wereldhave op de rol. Ook internationaal belooft het een drukke week te worden. Bekende namen zijn bijvoorbeeld op dinsdag Danone, Manpower en Netflix. Halverwege de week volgen Nestle, Deliveroo, PPG, IBM en Tesla. Donderdag zijn de ogen gericht op Carrefour, Intel en Snap. Vrijdag staan slechts American Express en Honeywell op de rol. Macro-economisch is de agenda redelijk gevuld, maar loopt deze niet over. Maandag is een dag vol Chinese macrocijfers en in de middag staan in de VS de industriële productie en het vertrouwen van de huizenbouwers op de agenda. Ook dinsdagmiddag is er een Amerikaanse woningcijfer. Woensdag zijn er inflatiecijfers uit de eurozone en het VK. Voor het Verenigd Koninkrijk wordt een lichte daling van de inflatie naar 3,0 procent verwacht door analisten ten opzichte van het niveau van 3,2 procent een maand eerder. De consensus voor de Eurozone is dat de inflatie stabiel blijft op 3,4 procent, aldus Meijer van InsingerGilissen. De wekelijkse Amerikaanse olievoorraden zullen ook aandacht krijgen. Donderdag staat het consumentenvertrouwen in Nederland en België genoteerd. De wekelijkse steunaanvragen in de VS zullen ook wel goed gevolgd worden, net als de Philadelphia Fed index en de leidende indicatoren. Vrijdag is vooral ingeruimd voor het sentiment onder de inkoopmanagers wereldwijd. Bron: ABM Financial News

