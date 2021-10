Verdere stijging AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,6 procent in het groen. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,7 procent hoger op 790,84 punten.

De beurs staat een hogere opening te wachten na een breedgedragen rally op Wall Street donderdagavond. Voor de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 was er gisteren sprake van de beste dag in meer dan zeven maanden.

De Amerikaanse beurzen stegen door een combinatie van beter dan verwachte bedrijfsresultaten en dito macrocijfers, waardoor zorgen over de mondiale economische groei naar de achtergrond verschoven.

Beleggers in New York hadden donderdag vooral aandacht voor de kwartaalcijfers van Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo. Vanmiddag volgt Goldman Sachs nog.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van solide cijfers die het sentiment ondersteunen. Het optimisme werd versterkt door de dalende steunaanvragen in de Verenigde Staten en de Amerikaanse producentenprijzen, die in september minder sterk stegen dan verwacht.

De aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS kwamen afgelopen week uit op 293.000, het laagste aantal sinds maart 2020. Er was gerekend op 318.000 aanvragen. Een week eerder kwam het aantal aanvragen uit op 329.000.

In het lopende cijferseizoen zullen beleggers kijken naar opmerkingen van topbestuurders over de problemen die de wereldeconomie momenteel treffen, waaronder de hoge olieprijzen en verstoringen in de aanvoerketen. Delta Airlines zei woensdag nog te verwachten dat de hogere brandstofprijzen de winsten in het lopende vierde kwartaal vermoedelijk zullen wegvagen.

"De grootste onzekerheid momenteel blijft over de vraag hoe lang de inflatie nog zo hoog zal blijven", aldus fondsbeheerder Allen Bond van Jensen Investment Management, dat circa 12,8 miljard dollar in beheer heeft. "De markt zal zoeken naar bewijs en cijfers om een beeld te krijgen hoe bedrijven met dit klimaat omgaan", zo stelde Bond.

Diverse analisten wijzen erop dat de rally van donderdag niet per definitie betekent dat de Amerikaanse beurzen nu de weg omhoog hebben gevonden. Velen waarschuwen voor meer onzekerheid in de komende maanden. Toch blijven de meeste analisten wel positief over de beurzen, vanwege de lage rentes en het gebrek aan goede alternatieven.

"We denken niet dat er factoren zijn die een einde brengen aan de stierenmarkt", aldus CIO Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance. "Dit is een normale periode van consolidatie en volatiliteit, die volledig past bij een economisch herstel."

De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 81,31 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder. Woensdag daalde de olieprijs licht, maar bleef die wel boven de 80 dollar per vat, het hoogste niveau in zeven jaar.

"Olie houdt zijn opwaartse beweging vast, gedreven door de mondiale energiecrisis en leveringsproblemen bij de grootste producenten", aldus analist Lukman Otunuga van FXTM.

Het Internationaal Energieagentschap waarschuwde donderdag in zijn maandrapport dat door de huidige energiecrisis de vraag naar olie met 500.000 vaten per dag kan toenemen. Daarbij verhoogde het IEA de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 en 2022.

In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,7 procent hoger.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1608. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1599.

Bedrijfsnieuws

Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Royal Dutch Shell verhoogd van 20,50 naar 25,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.

Beter Bed heeft in het derde kwartaal van dit jaar met de voortgezette activiteiten een hogere omzet geboekt en zegt op schema te liggen in de realisering van het strategisch plan 2025.

GeoJunxion heeft een akkoord bereikt met obligatiehouders over het verlengen van de looptijd van een converteerbare lening met 18 maanden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,7 procent bij een slot van 4.438,26 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 34.912,56 punten en de Nasdaq eindigde 1,7 procent in de plus op 14.823,43 punten.