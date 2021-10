Poetin bereid in Europese gasbehoefte te voorzien - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische president Vladimir Poetin heeft in de opgelopen spanningen met Europa over gasleveringen aangegeven te zullen voorzien in de behoefte die Europa heeft. Dit meldde persbureau Bloomberg na uitlatingen van de Russische president woensdag tijdens de Russia Energy Week in Moskou. De energiecrisis schrijft Poetin echter vooral toe aan gebrekkig beleid en niet aan een aanbodtekort. Poetin stelde daarbij scherp dat Europa “systematische tekorten“ veroorzaakt door te veel te vertrouwen op de markt voor kortetermijncontracten in plaats van contracten aan te gaan voor de lange termijn, aldus Bloomberg. Rusland gaf aan dat het als grootste gasleverancier van Europa bereid is in gesprek te gaan over aanvullende maatregelen. Bron: ABM Financial News

