Stabiele omzet voor JPMorgan

(ABM FN-Dow Jones) JP Morgan heeft in het derde kwartaal nauwelijks meer inkomsten geboekt, maar zag de winst stijgen dankzij een vrijval van voorzieningen die werden genomen vanwege de coronacrisis. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse bank. De nettowinst steeg van 9,4 miljard naar 11,7 miljard dollar, of van 2,92 naar 3,74 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een kleinere stijging tot 3,00 dollar winst per aandeel. Exclusief de vrijval van de voorzieningen voor oninbare leningen van een jaar eerder en een belastingmeevaller bedroeg de winst 9,6 miljard dollar, dus nauwelijks hoger dan de nettowinst van een jaar eerder. De inkomsten stegen met 1 procent tot 29,6 miljard dollar. Dat was iets lager dan de 29,8 miljard dollar die analisten hadden voorzien. JPMorgan ging het kwartaal met optimisme in. In juli sprak de bank de verwachting uit dat mensen in de zomermaanden meer zouden uitgeven, omdat de coronapandemie op zijn retour was. Sterk stijgende olieprijzen en verstoringen van de wereldwijde aanvoerketen hebben de markten de afgelopen tijd laten schommelen, terwijl de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus de heropening van kantoren heeft uitgesteld. De omzet bij de consumentenbank daalde 3 procent, terwijl bij de zakenbank de inkomsten met 7 procent stegen. Bron: ABM Financial News

