Société Générale schrapt komende jaren bijna 4.000 banen

(ABM FN-Dow Jones) De Franse bank Société Générale zal de retailactiviteiten fuseren met Crédit du Nord, hetgeen een verlies van 3.700 banen in de komende jaren met zich meebrengt. Dit bleek dinsdag uit de nieuwe plannen van de bank. Het banenverlies vindt plaats tussen 2023 en 2025. Société Générale gaf aan dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Per jaar moeten er via een natuurlijk verloop 1.500 banen verdwijnen. De bank is nog met de werknemersorganisaties in bespreking over de sanering. De nieuwe combinatie van Société Générale en Crédit du Nord mikt op meer efficiëntie en wil in 2025 30 procent van de omzet digitaal realiseren. De nieuwe retailbank zal bijna 10 miljoen klanten bedienen met 25.000 werknemers vanuit 1.450 kantoren. De fusie moet op 1 januari 2023 zijn afgerond. Bron: ABM Financial News

