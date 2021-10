Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager in afwachting van het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag wordt gepubliceerd.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,3 procent op 455,50 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,2 procent naar 15.213,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,4 procent met een stand van 6.572,03 punten. De Britse FTSE vrijwel onveranderd 7.080,98 punten.

De Amerikaanse Senaat ging vannacht akkoord met een kleine verhoging van het schuldenplafond. Dankzij een verhoging met 480 miljard dollar kan de federale overheid tot 3 december aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Macrocijfers kwamen vanochtend vroeg al uit China. De Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam over september weer in de plus uit, waarmee de sector de krimp van een maand eerder achter zich liet.

Verder zag Duitsland in augustus de export dalen, maar de import op maandbasis oplopen.

In de Verenigde Staten is het banenrapport het enige macrocijfers dat staat gepland. De verwachting ligt op een stijging met 500.000 banen tegen een sterk tegenvallende groei met 235.000 in augustus. De werkloosheid wordt in september verwacht te zijn gedaald naar 5,1 procent van 5,2 procent in augustus.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 79,08 dollar, terwijl voor een november-future Brent 82,72 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1566. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1547 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1555 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurs van Parijs werd de lijst van dalers aangevoerd door de koers van het aandeel STMicrolectronics, waar 1,9 procent vanaf ging. De koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste plus met een winst van 2,6 procent.

In Frankfurt waren, net als in Parijs, de minnen duidelijk in de meerderheid, maar hier tekende zich geen opmerkelijke uitschieters af. Het aandeel Daimler voerde met een voorlopig dagrendement van 2,1 procent de korte lijst van plussen aan.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog een 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent bij een slot van 4.399,76 punten. De Dow Jones index steeg 1,0 procent tot 34.754,94 punten en de Nasdaq ging 1,1 procent hoger bij een slotstand van 14.654,02 punten.