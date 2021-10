AEX start nieuw kwartaal naar verwachting scherp lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag op de eerste handelsdag van oktober naar verwachting fors lager van start, na een rood slot op Wall Street donderdagavond en forse verliezen op de Aziatische beurzen vanochtend. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,3 procent.

Donderdag ging de AEX nog voortvarend van start, maar de index moest in de loop van de handelsdag steeds meer terrein prijsgeven waardoor bij de slotgong toch een verlies op de borden stond van een half procent op 771,94 punten.

Daarmee wist het Damrak donderdag in lijn met de internationale beurzen de korte termijn opwaartse trend niet vast te houden, nadat de rust op de aandelenmarkten woensdag enigszins terugkeerde en de rentes iets daalden na de stijging van dinsdag. Op maandbasis verloor de AEX in de voor aandelen beruchte septembermaand ruim 2 procent, terwijl de index op kwartaalbasis juist bijna 6 procent won.

Sinds de bodem tijdens de coronapaniek eind maart 2020 hebben de aandelenmarkten een imposante rally neergezet, maar daar kwam recentelijk de klad in, nu de inflatie oploopt en centrale banken beginnen in te grijpen door hun monetaire beleid te verkrappen.

Op Wall Street daalde hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond 1,2 procent, terwijl techbeurs Nasdaq met een verlies van 0,4 procent de schade beperkt hield. In de maand september verloren de Nasdaq en de S&P respectievelijk 5,3 procent en 4,8 procent. Begin september scherpte de S&P nog de hoogste ooit aan en in het lopende jaar bedraagt de winst nog altijd bijna 15 procent.

"Een combinatie van een economische groeivertraging, minder accommoderend monetair beleid, tegenwind in China, afnemende stimuleringsmaatregelen en zeurende knelpunten in de toeleveringsketens wogen afgelopen maand allemaal op het beleggerssentiment", zo vatte analist Chris Hussey van Goldman Sachs de marktomstandigheden samen.

In Azië, waar de beurzen in Shanghai en Hongkong vanwege een feestdag gesloten zijn, is het sentiment vanochtend ronduit negatief. Sydney en Seoel verliezen tot 2 procent, terwijl Tokio zelfs 2,4 procent in het rood noteert.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend stabiel na een bescheiden stijging van 0,3 procent naar 75,03 dollar per vat donderdagavond in New York. Op maandbasis werd een vat WTI in september ruim 8 procent duurder. Productieproblemen in de Golf van Mexico ondersteunden de olieprijzen.

Beleggers hebben vandaag oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie die in de loop van de handelsdag in de eurozone en de VS worden vrijgegeven. Vanochtend werd al bekend dat de groei in de Japanse industrie is teruggevallen.

Ook het consumentenvertrouwen in de VS en de voorlopige inflatie in de eurozone in september staan op de rol.

Bedrijfsnieuws

ING kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 1,74 miljard euro. In totaal zal ING maximaal 10 procent van het aantal uitstaande aandelen inkopen. Het programma start op 5 oktober en zal tot uiterlijk 5 mei 2022 lopen. Het doel van het inkoopprogramma is om het aantal aandelen ING terug te brengen.

Het Nederlandse e-commerce bedrijf Coolblue wil nog deze maand een notering krijgen op Euronext Amsterdam. Coolblue zal nieuwe aandelen uitgeven, maar ook bestaande aandelen bij beleggers plaatsen. De verkoop van nieuwe aandelen zal circa 150 miljoen euro opleveren.

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Intertrust van 18,00 euro naar 16,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 1,2 procent bij een slot van 4.307,54 punten en de Dow Jones index eindigde 1,6 procent in het rood op 33.843,92 punten. De Nasdaq sloot 0,4 procent in de min op 14.448,58 punten.