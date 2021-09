Merck doet miljardenovername Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Merck & Co. neemt Acceleron Pharma Inc over voor 11,5 miljard dollar, waarmee de Amerikaanse farmareus zijn portefeuille met behandelingen tegen zeldzame ziektes uitbreidt. Dit werd donderdag bekend. Met de overnamesom wordt Acceleron gewaardeerd op 180 dollar per aandeel. Het is een van de grootste deals die Merck ooit heeft gesloten. Acceleron specialiseert zich in behandelingen tegen luchtweg- en bloedziekten. Merck verwacht de overname in het vierde kwartaal af te ronden. Het aandeel Merck noteerde donderdag kort na de openingsbel in New York ruim een procent hoger. Aandelen Acceleron daalden licht. Bron: ABM Financial News

