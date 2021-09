Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager met toenemende zorgen over de oplopende rente en inflatie, hetgeen vooral groei-aandelen raakt en waarde-aandelen in de kaart speelt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 1,4 procent op 453,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,1 procent naar 15.403,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,5 procent met een stand van 6.554,99 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,5 procent naar 7.031,29 punten. De aandelenmarkten worstelen met een paar thema's. Om te beginnen de oplopende rentes en relatief hoge inflatieniveaus, vervolgens het vrij abrupte vertrek van twee regionale Fed-bestuurders en het uitgebleven akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Het Duitse en Franse consumentenvertrouwen liet vanochtend een verbetering zien, en met name het Duitse cijfer was met een draai naar een positieve index van 0,3 een verrassing, daar er juist een daling was verwacht naar 1,9 negatief. Vandaag is er een optreden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen voor een bankcomité van de Amerikaanse Senaat. Ook een aantal prominente bestuurders van de Europese Centrale Bank, onder wie voorzitter Christine Lagarde, treden vandaag aan. Van Powell wordt verwacht dat hij als eerder aangeeft dat de inflatie de komende maanden nog hoog blijft, om daarna af te nemen naar een meer gematigd niveau. Olie noteerde dinsdag hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 76,22 dollar, terwijl voor een november-future Brent 79,39 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1680. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1693 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1698 op de borden.



Bedrijfsnieuws Société Générale wil via haar online bank Boursorama een bod uitbrengen op de klantenportefeuille van de Franse retailtak van ING. Dit schreef de Franse zakenkrant Les Echos op basis van bronnen. Deze week moeten gegadigden hun indicatieve bod in te dienen. De koers van het aandeel Société Générale noteerde 0,6 procent lager, van ING 0,3 hoger. ASMI houdt vandaag de eerste beleggersdag in zijn geschiedenis. Het bedrijf verhoogde de vooruitzichten voor de orderinstroom in het derde kwartaal substantieel, zo merkte Kempen op. En de komende jaren zal de omzet van ASMI met dubbele cijfers stijgen, verwacht de halfgeleiderspecialist. De koers van het aandeel ASMI noteerde desondanks 4,3 procent lager. Ook de koersen van sectorgenoten ASML en Besi gingen kopje onder. In Parijs domineerden rode koersuitslagen onder leiding van die van STMicroelectronics. Deze chipspecialist moest 4,2 procent prijsgeven. De koers van het aandeel Bouygues voerde de korte lijst van stijgers aan met een winst van 1,9 procent. In Frankfurt noteerden iets meer aandelen koerswinst, maar verder dan een plus van 1,3 procent, in dit geval voor het aandeel BASF, kwam het niet. Sterkste daler betrof dinsdag hier de koers van het aandeel Hellofresh dat 7,9 procent zag verdampen, gevolgd door die van het aandeel Sartorius waar 7,3 procent vanaf ging. Het aandeel Symrise verloor 5,5 procent in koers. Waarde-aandelen zoals oliebedrijven hadden, net als maandag, de wind weer in de rug. In Londen wonnen BP en Shell circa 2,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,9 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,3 procent in het rood op 4.443,11 punten. De Dow Jones-index won 0,2 procent op 34.869,37 punten de Nasdaq daalde met 0,5 procent tot 14.969,97 punten. Bron: ABM Financial News

