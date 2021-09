Dell kondigt aandeleninkoop aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dell heeft een aandeleninkoopprogramma aangekondigd en verwacht een omzetgroei van 3 tot 4 procent per jaar tot en met 2026. Dit maakte de Amerikaanse computerproducent donderdag bekend in aanloop naar een bijeenkomst voor sectoranalisten. De aandeleninkoop heeft een waarde van 5 miljard dollar en begint in november van dit jaar, volgend op de afsplitsing van VMware. Daarnaast wil Dell vanaf het eerste kwartaal van 2023 een begin maken met de uitkering van een kwartaaldividend. Jaarlijks wil de onderneming circa 1 miljard dollar uitkeren aan zijn aandeelhouders. Naast de omzetverwachting gaf Dell ook een outlook voor de aangepaste winst per aandeel. Die ziet het bedrijf met 6 procent of meer per jaar stijgen tot en met 2026. De outlook voor het derde kwartaal van dit jaar werd bevestigd. Dit betekent dat Dell de omzet nog altijd met 15 tot 20 procent ziet stijgen en het operationeel resultaat met 1 tot 2 procent op kwartaalbasis. Bron: ABM Financial News

