Shell koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft dinsdag de wind flink in de rug, mede dankzij een flinke koerswinst voor indexzwaargewicht Royal Dutch Shell.

Richting de klok van 11 uur noteerde de AEX 1,5 procent in het groen op 789,40 punten.

De beurzen deden maandag nog een stap terug, maar volgens investment manager Simon Wiersma van ING is er geen sprake van een einde van de bullmarkt.

Wiersma was verrast dat de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar Evergrande maandag opeens voor problemen zorgde, terwijl de moeilijkheden al geruime tijd bekend waren en de AEX vorige week er niet van onthield om nieuwe records in de boeken te zetten.

"Net als zo vaak, is het een combinatie van factoren die de aanleiding vormen voor een stapje terug. Zo zijn de aandelenbeurzen de afgelopen achttien maanden bezig aan een gigantische rally zonder een noemenswaardige tussentijdse correctie. Soms is het gewoon tijd en ook gezond om even een stapje terug te doen", aldus Wiersma.

Beleggers hebben een rustige agenda vandaag en kijken al uit naar woensdagavond als de Amerikaanse Federal Reserve met een nieuw rentebesluit komt.

De centrale bank zal vermoedelijk niet aankondigen dat het begint met het afbouwen van zijn maandelijkse obligatie-opkopen, maar de nieuwe dot plot met een consensus van mogelijke renteverhogingen wordt wel interessant, aldus marktkenners tegen ABM Financial News.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,1732 en olie werd circa 1,5 procent duurder.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX is Shell, met een koerswinst van 3,7 procent. Shell verkoopt de bezittingen in het Permian Basin voor 9,5 miljard dollar aan ConocoPhilips, wat in de ogen van ING geen heel hoge prijs is. Van dit bedrag wil Shell 7,0 miljard dollar laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders.

ING en ArcelorMittal winnen 1,6 en 1,1 procent.

Het aantal verliezers blijft beperkt tot Philips, met een daling van 0,2 procent.

In de AMX wint Air France-KLM 2,4 procent en stijgt Basic-Fit 2,5 procent. Net als in de AEX is het aantal dalers eenvoudig op de vingers van één hand te tellen. Galapagos is met een daling van 2,1 procent de grootste verliezer.

Bij de smallcaps gaat CM.com 4,0 procent hoger en wint Kendrion 2,8 procent. Kendrion koopt voor een onbekend bedrag het Twentse 3T.

Ajax levert 1,3 procent in.

Onder de lokaal genoteerde aandelen wint Pershing Square 3,8 procent. De koers reageert vermoedelijk op de goede opening van Universal Music Group op het Damrak. De beursnieuweling, een afsplitsing van Vivendi, handelt inmiddels fiks hoger op 24,50 euro.