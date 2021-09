Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 63 punten voor de Duitse DAX, een plus van 37 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 30 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De beurzen in Europa stegen, ondanks de dalingen in Azië, waar de markt steeds meer lijkt te vrezen voor een economische vertraging en voor de problemen met vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group.

Volgens analist Jeffrey Halley van Oanda heeft de markt moeite om richting te kiezen en kijkt het selectief naar de nieuwskoppen en het aanbod van macrocijfers. "Hopelijk geeft de reeks beleidsbeslissingen van centrale banken volgende week, te beginnen met de Federal Reserve, meer richting aan de markt", zei hij.

"Evergrade heeft duidelijk gemaakt dat er zo veel kwetsbaarheden zijn in het Chinese systeem en het is moeilijk te voorspellen waar en wanneer de Chinese overheid ingrijpt", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors.

Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Pomerantz Law Firm is een rechtszaak, een zogeheten class action, gestart tegen Philips namens beleggers die tussen 25 februari 2020 en 11 juni 2021 aandelen in het bedrijf kochten. Pomerantz wil dat beleggers worden gecompenseerd voor de "significant onjuiste en misleidende" uitspraken die door Philips zijn gedaan aangaande de terugroepactie van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten. Verder haalde JPMorgan Cazenove het aandeel van de kooplijst. Het aandeel steeg desondanks 1,3 procent.

IG Group heeft in de afgelopen periode meer omzet behaald dan een jaar eerder en zag de versnelde klantengroei aanhouden. De koers van de Britse broker steeg 2,3 procent.

Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 195,00 naar 215,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Het aandeel steeg met 0,8 procent. Unilever werd juist van de kooplijst afgehaald door Deutsche Bank en Unilever leverde 0,5 procent in.

Inditex won 5,3 procent. Het Spaanse modehuis kwam woensdag met cijfers. Airbus steeg met 2,1 procent.

In de Duitse DAX won Siemens ruim 2,0 procent, terwijl Continental maar liefst 16,0 procent inleverde. De bandenfabrikant splitst aandrijfdivisie Vitesco Technologies af, dat een notering kreeg op de beurs van Frankfurt voor 59,80 euro per aandeel.

In Parijs ging Alstom aan kop met een winst van ruim 3,0 procent, L'Oreal verloor ruim 2,0 procent en Carrefour daalde circa 1,4 procent.

In Londen vielen de koersdalingen van de mijnbouwers op. Zo verloor Anglo American 4,6 procent en Antofagasta 2,2 procent. BHP werd 3,4 procent goedkoper. In Amsterdam leed ArcelorMittal een verlies van 1,3 procent. Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op dalende grondstoffenprijzen in combinatie met een hogere dollar.

Euro STOXX 50 4.169,87 (+0,6%)

STOXX Europe 600 465,95 (+0,4%)

DAX 15.651,75 (+0,2%)

CAC 40 6.622,59 (+0,6%)

FTSE 100 7.027,48 (+0,2%)

SMI 12.028,44 (+0,4%)

AEX 798,15 (+0,5%)

BEL 20 4.150,92 (+0,6%)

FTSE MIB 25.963,93 (+0,8%)

IBEX 35 8.733,70 (+1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag nog licht lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten schommelden donderdag tussen winsten en verliezen, waarbij met name de stijgende zorgen over de vertraging van de economische groei en de schuldproblemen van één van China's grootste vastgoedontwikkelaars Evergrande Group op het sentiment drukten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een schril contrast met het optimisme van de vroege zomer, toen de heropening van economieën aanleiding gaf tot bezorgdheid over een economische oververhitting. "Nu lijkt er een duidelijke kou in de lucht te hangen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in de Verenigde Staten bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gestegen met 20.000 naar 322.000, terwijl de markt rekende op 320.000 nieuwe aanvragen.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in augustus onverwacht toegenomen. De verkopen stegen op maandbasis met 0,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een toename met 15,1 procent.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in september gestegen. De Philadelphia Fed index steeg in vergelijking tot augustus met 11 punten naar 30,7 punten in september.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in juli, conform verwachting, iets gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De bedrijfsvoorraden stegen in juli op maandbasis met 0,5 procent, zoals door economen ook verwacht werd. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 7,2 procent.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag vlak op 72,61 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen in september geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Microsoft gaat voor maar liefst 60 miljard dollar aan eigen aandelen kopen en verhoogde zijn kwartaaldividend van 0,56 dollar per aandeel naar 0,62 dollar per aandeel. Het aandeel noteerde vlak.

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft vier burgers de ruimte ingeschoten. Hun baan om de aarde is de grootste voor Amerikanen sinds meer dan een decennium.

Kopen op afbetaling is hot. PayPal heeft daarvoor het Japanse Paidy gekocht. Square kocht Afterpay. Macy's en Bed Bath & Beyond bieden sind dit jaar ook de optie aan om later te betalen en Amazon.com doet dit nu ook.

S&P 500 index 4.473,75 (-0,2%)

Dow Jones index 34.751,32 (-0,2%)

Nasdaq Composite 15.181,92 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 30.480,61 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.585,71 (-0,6%)

Hang Seng 24.765,45 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1769. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1766 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1760 op de borden.

USD/JPY Yen 109,81

EUR/USD Euro 1,1769

EUR/JPY Yen 129,24

MACRO-AGENDA:

08:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (VK)

11:00 Inflatie - Augustus def. (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - September vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten