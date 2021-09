Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,5 procent tot 4.458,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 34.644,63 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 15.106,55 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteren donderdag lager, vanwege de stijgende zorgen over de vertraging van de economische groei en de schuldproblemen van één van China's grootste vastgoedontwikkelaars Evergrande Group.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een schril contrast met het optimisme van de vroege zomer, toen de heropening van economieën aanleiding gaf tot bezorgdheid over een economische oververhitting. "Nu lijkt er een duidelijke kou in de lucht te hangen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in de Verenigde Staten bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gestegen met 20.000 naar 322.000, terwijl de markt rekende op 320.000 nieuwe aanvragen.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in augustus onverwacht toegenomen. De verkopen stegen op maandbasis met 0,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een toename met 15,1 procent.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in september gestegen. De Philadelphia Fed index steeg in vergelijking tot augustus met 11 punten naar 30,7 punten in september.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in juli, conform verwachting, iets gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De bedrijfsvoorraden stegen in juli op maandbasis met 0,5 procent, zoals door economen ook verwacht werd. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 7,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1758. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1756 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1815 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,1 procent lager.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen in september geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Microsoft gaat voor maar liefst 60 miljard dollar aan eigen aandelen kopen en verhoogde zijn kwartaaldividend van 0,56 dollar per aandeel naar 0,62 dollar per aandeel. Het aandeel daalde 0,8 procent.

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft vier burgers de ruimte ingeschoten. Hun baan om de aarde is de grootste voor Amerikanen sinds meer dan een decennium.

Kopen op afbetaling is hot. PayPal heeft daarvoor het Japanse Paidy gekocht. Square kocht Afterpay. Macy's en Bed Bath & Beyond bieden sind dit jaar ook de optie aan om later te betalen en Amazon.com doet dit nu ook.