Alumexx verdubbelt omzet

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft in de eerste helft van het 2021 een fors hogere nettowinst en omzet geboekt. Dit meldde de fabrikant van ladders en steigers woensdag nabeurs.

Alumexx boekte in de eerste zes maanden van 2021 een nettowinst van 135.000 euro, tegenover een winst van 34.000 euro in de eerste helft van 2020.

De omzet steeg 98 procent van 1,6 miljoen euro in de eerste helft van 2020 naar 3,2 miljoen euro het afgelopen halfjaar. De stijging van 1,6 miljoen euro is voor de helft autonoom gerealiseerd, terwijl de andere helft het resultaat is van de in juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon.

De brutomarge daalde van 20,0 procent in de eerste helft van 2020 naar 17,6 procent het afgelopen halfjaar. De daling is met name het resultaat van de stijging van de wereldwijde aluminium grondstofprijzen, de acceptatie van lagere marges om groei te realiseren en wijzigingen in het transport.

De bedrijfskosten stegen in de eerste zes maanden van 2021 met 131.000 euro.

Daarnaast meldde het concern dat de begin april aangekondigde intentie om een online platform over te nemen is geannuleerd, vanwege de te beperkte toegevoegde waarde. Alumexx zei zich te blijven oriënteren op mogelijk overnames.

Strafbankje

Sinds vorig jaar zit Alumexx op het strafbankje van beursbedrijf Euronext, omdat er geen OOB accountantscontrole heeft plaatsgevonden met betrekking tot de jaarrekening 2019.

Het bedrijf zegt zich maximaal te blijven inzetten tot het vinden van een OOB accountant voor de controle van de jaarrekening. "Er is tot op heden nog geen doorbraak in deze zoektocht te melden", aldus Alumexx.

Outlook

Alumexx voorziet dat de omzet in de tweede helft van 2021 verder zal blijven groeien. Met de reeds doorgevoerde en noodzakelijke prijsstijgingen, in combinatie met een te verwachten stabielere grondstoffenmarkt, is de verwachting dat de marge zal aantrekken.