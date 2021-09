Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoelen Heineken en InBev Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft donderdag het koersdoel voor Heineken met 2 euro verlaagd naar 120,00 euro en voor AB InBev met 7 euro naar 54,00 euro vanwege druk op de marges van de brouwers. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaans bank. Door oplopende kosten voor grondstoffen, verpakkingsmateriaal en transport zullen de marges onder druk komen, waarschuwt Bank of America. De analisten verwachten dat de kosten volgend jaar met 12 tot 13 procent stijgen en daarmee op het hoogste niveau sinds 2008 uitkomen. Dit verklaart volgens de bank ook de tegenvallende koersprestaties van de bouwers. Dankzij 700 miljoen euro aan kostenbesparingen zal Heineken de marge volgend jaar volgens Bank of America toch weten te verhogen. Daarbij steunt de brouwer ook op een herstel van de Europese horeca en prijsverhogingen. De Amerikaanse bank rekent in 2022 voor de Amsterdamse brouwer op een margestijging van 0,7 procentpunt. Voor AB InBev belooft het een grotere uitdaging te worden, denken de analisten. Er is minder ruimte bij AB InBev om de marges op te voeren en de brouwer zal ook minder dan sectorgenoten profiteren van de heropening van de horeca, denkt de bank. Kortom, 2022 belooft opnieuw een jaar van margedaling te worden, vermoedelijk met 0,8 procentpunt. De consensus rekent volgens Bank of America juist op een margestijging. Echter als gevolg van de recente koersdaling, menen de analisten dat het neerwaarts potentieel inmiddels nog maar beperkt is. Bank of America handhaafde het koopadvies op Heineken en laat het aandeel op de favorietenlijst. Het advies voor AB InBev blijft Neutraal. Bron: ABM Financial News

