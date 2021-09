Microsoft lijft Clipchamp in. Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft Clipchamp overgenomen. Dit maakte het Amerikaanse techbedrijf dinsdag bekend zonder financiële details te vermelden. Clipchamp ontwikkelt videobewerkingssoftware en is opgericht in 2013. Deze software zal worden geïmplementeerd in Microsoft 365. Het is de negende overname die Microsoft dit jaar gedaan heeft. Bron: ABM Financial News

