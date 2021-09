Deutsche Telekom verkoopt T-Mobile Nederland

Na gisteren dit ook nog, KPN wordt volledig weggedrukt op de eigen thuismarkt, sterker nog! het is hun enige markt.



Alles en iedereen weet dat KPN nooit verkocht zal worden, op dit gegeven worden nu strategien en plannetjes losgelaten, ze gaan het semi-staatsbedrijf gewoon lokaal uitroken.



Een nieuwe prijsoorlog is aanstaande, voor 3 knaken korting stapt de Ollander gewoon ijskoud over, laten we daar niet moeilijk over doen.



De overnamesom van bovenstaande transactie is best wel fors, ik schat in dat de KPN koers niet veel meer zal zakken.