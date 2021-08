Western Digital mogelijk in gesprek met Kioxia over miljardenfusie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Western Digital is in vergevorderde besprekingen om te fuseren met het Japanse Kioxia Holdings. Dit meldde The Wall Street Journal woensdagavond op basis van bronnen. De deal zou gewaardeerd kunnen worden op meer dan 20 miljard dollar en zou de wereldwijde chipindustrie kunnen veranderen. Medio september zou er een deal uit de bus kunnen komen. Western Digital zou voor de deal betalen met aandelen en het gecombineerde bedrijf zou waarschijnlijk worden geleid door CEO David Goeckeler van Western Digital. Er is geen garantie dat Western Digital tot een overeenkomst komt en Kioxia zou nog steeds kunnen kiezen voor een beursgang die al op de planning stond of een andere combinatie, aldus de krant. Bron: ABM Financial News

