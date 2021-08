Video: AEX op zoek naar tijdelijke top Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX Index is op zoek naar een tijdelijke top in de komende weken. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. "Het meest ideale scenario zou zijn een hoogste koers rond de 794-797 punten, maar een laatste squeeze nabij de 808 punten kan niet geheel uitgesloten worden", zei de technisch analist. Het neerwaarts potentieel in deze tijdelijke top is volgens Van den Akker beperkt. "Dit jaar zagen we 3 correcties van om de nabij de 5 tot 7 procent, de verwachting is dat de komende daling vanaf de top niet veel groter zal zijn", zei hij. Klik hier voor: AEX op zoek naar tijdelijke top Bron: ABM Financial News

