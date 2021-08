Video: Heineken leent zich voor pair trade Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken Holding en Heineken NV zijn momenteel geschikt voor een pair trade. Dit zegt analist Robbert Manders van IG Nederland voor de camera van ABM Financial News. De holding noteert momenteel op ruim 80 euro en de NV, het aandeel dat in de AEX is opgenomen, handelt op 95 euro. Daarmee is het verschil veel groter dan het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar van 6,60 euro, aldus Manders. "Wij denken dat de huidige spread zo ver boven het normale niveau ligt, dat het zinvol kan zijn om een zogenoemde pair trade op te zetten, door long te gaan op Heineken Holding en short op de NV." Door een short en een long te combineren blijft de volatiliteit laag en het risico beperkt, aldus de analist van IG. Klik hier voor: Heineken leent zich voor pair trade ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

