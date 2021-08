Stevige winstgroei voor Rabobank Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Rabobank heeft in de eerste helft van 2021 de winstgevendheid bijna zien vertienvoudigen. Dit bleek donderdagochtend uit het halfjaarbericht van de bank. In het afgelopen jaar kwam de nettowinst uit op 2.160 miljoen euro tegen 227 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2020. In de eerste zes maanden van dit jaar was er verder sprake van een vrijval aan voorzieningen van 274 miljoen euro, waar over het eerste halfjaar van 2020 nog een voorziening moest worden getroffen van 1.442 miljoen euro. De operationele kosten stegen van 3.101 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020 naar 3.177 miljard euro afgelopen halfjaar. De CET 1 ratio steeg en van 16,6 naar 17,2 procent en lag daarmee ruim boven het door de toezichthouders vereiste niveau en boven de eigen doelstelling van minimaal 14 procent. Outlook Rabobank gaf donderdag geen concrete outlook af, maar hield er rekening mee dat de coronakosten en de lage renteniveaus nog wel even aanhouden. "Het beëindigen van steunmaatregelen van de Nederlandse overheid in de tweede helft van het jaar kan er voor zorgen dat er financiële problemen ontstaan bij een aantal klanten", waarschuwde voorzitter Wiebe Draijer donderdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

