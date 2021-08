Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Vastned verhoogd van 25,00 naar 27,00 euro met een onveranderd Houden advies.

"De outlook voor dit jaar oogt optimistisch", aldus analist Kai Klose.

Vastned rekent op een direct resultaat over 2021 tussen de 1,80 en 1,90 euro per aandeel. Klose verlaagde zijn taxatie van 1,84 naar 1,82 euro per aandeel.

Wel wees de analist erop dat de eerste jaarhelft goed was voor slechts 0,88 euro per aandeel. Dat betekent dat het herstel in de tweede jaarhelft wel moet aanhouden. "Uitgaande dat er geen verdere verslechtering van de coronacrisis komt, zou Vastned moeten kunnen profiteren van meer toerisme, aangezien de meeste winkels zich bevinden in de stadscentra van de grote Europese steden", zei Klose.

Anderzijds meent Klose dat het neerwaartse risico voor het aandeel beperkt lijkt.

Berenberg ziet het direct resultaat in 2022 stijgen naar 1,93 euro per aandeel en in 2023 naar 2,22 euro.

Vastned sloot maandag op 24,80 euro.