Verlies Beyond Meat loopt op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald maar onder de streep liep het verlies ook op. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse producent van vleesvervangers. De omzet steeg met bijna 32 procent op jaarbasis naar 149,4 miljoen dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 141 miljoen dollar. Beyond Meat had vooraf zelf een verwachting uitgesproken van 135 tot 150 miljoen dollar. De brutowinst kwam uit op 47,4 miljoen dollar en de marge op 31,7 procent. Het operationele verlies verdubbelde ruim van 8,2 miljoen naar 18,6 miljoen dollar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 19,7 miljoen dollar, of 0,31 dollar verlies per aandeel. Dat was in het tweede kwartaal van 2020 nog een verlies van 10,2 miljoen dollar. De markt rekende op een verlies per aandeel van 0,23 dollar. Outlook Op korte termijn is er volgens Beyond Meat nog veel onzekerheid omtrent het coronavirus. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van 120 tot 140 miljoen dollar. Dat zou ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 een stijging van 27 tot 48 procent betekenen. In de nabeurshandel noteerde het aandeel Beyond Meat 4 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

